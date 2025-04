Masters: Golfstar McIlroy vor Schlusstag in Führung

Major-Turnier in Augusta

Seit elf Jahren jagt Rory McIlroy den sogenannten Karriere-Grand-Slam: Siege bei allen vier Golf-Majors. Am Sonntag könnte es klappen. Dank der nächsten starken Runde liegt er in Augusta in Führung.

dpa 13.04.2025 - 07:26 Uhr

Augusta - Nordirlands Golfstar Rory McIlroy hat die große Chance auf den ersehnten Sieg beim Masters in Augusta und damit auch auf den sogenannten Karriere-Grand-Slam. Der 35-Jährige geht mit zwei Schlägen Vorsprung auf die Schlussrunde des einzigen Majors, dass er in seiner Karriere noch nicht gewonnen hat. "Es war ein fantastischer Tag und ich bin in einer großartigen Position für morgen", sagte McIlroy, der mit 204 Schlägen derzeit zwölf Schläge unter Par liegt.