Die kalten Monate kommen näher, es wird schneller dunkel und gerade wenn es draußen ungemütlich nass ist, stellt sich schnell die Frage: Was tun mit der freien Zeit? Kreativ werden! In Ludwigsburg gibt es viele Wege, sich künstlerisch auszutoben und dabei noch etwas für die Gesundheit zu tun. Denn kreative Hobbys beeinflussen nachweislich die psychische Gesundheit, steigern das Wohlbefinden und die Zufriedenheit. Eine kleine Auswahl, für die es keine Vorkenntnisse braucht.

Keramik bemalen

Bei Lust und Laune in der Ludwigsburger Seestraße können Kundinnen und Kunden einen Keramik-Rohling auswählen und mit Pinsel, Schablone, Stempel oder frei Hand verschönern. „Der konzentrierte Umgang mit dem Pinsel wirkt Stress reduzierend und entspannend“, schreibt Inhaberin Reinhild Enßlin-List. Espresso-Unterteller, Schale, Tasse: gezahlt wird nur der Rohling, die Farben, das Glasieren und Brennen sind im Preis inbegriffen. Ein Teller beispielsweise kostet je nach Größe neun Euro aufwärts. Nach einer Woche kann das fertige Keramik-Stück dann abgeholt werden.

Lust und Laune, Seestraße 18, Ludwigsburg; Mittwoch bis Freitag: 12 bis 20 Uhr Samstag: 11 bis 19 Uhr

Töpfern mit und ohne Scheibe

Wer nicht nur Keramik bemalen, sondern den Ton direkt selbst in die richtige Form bringen möchte, kann bei Lust und Laune für 32 Euro ein Set aus Ton und Werkzeug abholen und zuhause töpfern. Zum Brennen bringt man das Stück dann wieder in das Studio. Möglichkeit zwei: Die Volkshochschule Ludwigsburg bietet Kurse für die Töpferscheibe an. An einer elektrischen Drehscheibe lernen Interessierte das Zentrieren, Drehen und Abdrehen verschiedener Formen. Möglichkeit drei: Die Kunstschule Labyrinth hat eine offene Keramikwerkstatt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Im Kurs entstehen Skulpturen und Gebrauchsgegenstände. Die Kursgebühr liegt bei 23 Euro, Material- und Brennkosten werden jeweils nach Verbrauch berechnet.

Kunstzentrum Karlskaserne, Hindenburgstraße 29, Ludwigsburg; Kurse hier buchen.

Makramee knüpfen

Bei Makramee entstehen aus Knoten Accessoires für Zuhause. Was früher während der Hippie-Bewegung populär wurde, ist auch heute wieder beliebt. Anleitungen im Internet gibt es dazu natürlich viele, wer die Technik gerne in einem Kurs lernen möchte, ist bei Melanie Herrmann im herzgemacht Studio in der Lange Straße richtig. Neben Handlettering und Acryl bringt sie nämlich auch Basic- und Spezial-Knoten bei. Dabei entstehen Schlüsselanhänger, Windlichter, Traumfänger und Blumenampeln. Kosten liegen bei 29 bis 45 Euro, Materialkosten inklusive.

herzgemacht KreativStudio, Lange Straße 132, Ludwigsburg; Termine online buchen.

Drink and Paint

In verschiedenen Kommentar- und Rezensionsspalten teilen Menschen ihre Gründe, warum ihnen ein Kreativkurs gut tut. Für manche ist es die entspannende Wirkung, sich auf das Malen, Töpfern oder Knoten zu konzentrieren, für andere das gemeinsame Erlebnis. Dabei geht es auch bei „drink and paint“ – bei einem Glas Wein und Musik wird gemeinsam gemalt. Die Kursleiterin zeigt verschiedene Techniken der Acryl- und Aquarellmalerei. Farben, Pinsel und Leinwände liegen bereit. Pro Person kostet der Abend je nach Kurs 44 oder 49 Euro. Gebucht wird online unter https://triviar.de/course/9211?cl=Ludwigsburg.

Goldschmiedekurs

Bei Julia Hünerberg und Oliver Hüttmann, zwei Gold- und Silberschmiedemeistern, kann man sich im Werkraum Hquadrat sein eigenes Schmuckstück schmieden. Entweder man fertigt allein oder mit maximal vier weiteren Personen einen Silberring an oder schmiedet gemeinsam mit dem Partner die eigenen Trauringe. Die Kosten pro Kopf liegen bei 100 Euro. Vorerfahrung ist nicht gefragt. „Das kriegen alle hin auch die, die davor sagen, dass sie zwei linke Hände haben“, sagt Hünerberg.

WERKRAUM Hquadrat, Elmar-Doch-Straße 25, Ludwigsburg; Termine hier buchen.

Im Werkraum Hquadrat entstehen selbst geschmiedete Ringe. Foto: WERKRAUM Hquadrat

Türkränze binden

Simone Spari bietet in ihrem Laden Rosmarin & Thymian in der Möglinger Straße auch Workshops an – passend zur Saison können Anfang Dezember beispielsweise Wintertür- oder Adventskränze aus Tanne, Eukalyptus, Zapfen, Moos und Beeren gebunden werden. Letzteres kostet mit Kerzen 99 Euro, ohne Kerzen 69 Euro.

Rosmarin & Thymian, Möglinger Straße 2/1, Ludwigsburg; Workshops hier buchen