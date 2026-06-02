Blutsauger auf dem Vormarsch: Weltweit breiten sich krankheitsübertragende Stechmücken immer schneller in neue Gebiete aus. Und erhöhen so das Risiko für Infektionen. Was kann man gegen die Inavsion der gefährlichen Plagegeister tun?
D Die tödlichsten Tiere der Welt sind nicht Löwen oder Giftschlangen, sondern winzige Mücken. Sie saugen unser Blut und übertragen Krankheiten. Manche Arten sind so gefährlich, dass Wissenschaftler ernsthaft über ihre Ausrottung diskutieren. Laut der Forschungsplattform „Our World in Data“ sterben jährlich rund 760.000 Menschen an den Folgen eines Mückenstichs.