Michael Wendler steht nach langer Pause wieder auf der Bühne am Ballermann – begleitet von Buh-Rufen und Fangesängen. Wie sein umstrittener Auftritt im «Megapark» lief.
Palma de Mallorca - Schlagersänger Michael Wendler ist nach rund sechs Jahren Pause wieder im Party-Komplex "Megapark" auf Mallorca aufgetreten. Der Auftritt des 53-Jährigen hatte im Vorfeld wegen Wendlers Vergangenheit als prominenter Corona-Skeptiker für Diskussionen gesorgt. Rund 4000 Gäste waren beim Konzert am Donnerstagabend anwesend, das von lautstarken Buh-Rufen, aber auch Fangesängen begleitet wurde. "Dankeschön Megapark, es war so schön", schrieb Wendler anschließend bei Facebook.