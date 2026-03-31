Bis zu 1,3 Millionen Passagiere tangiert: AA warnt vor Verspätungen und Ausfällen. Eurowings-Verbindungen nach Mallorca und zum spanischen Festland sind aber ausgenommen.
30.03.2026 - 11:18 Uhr
Gute Nachrichten für deutsche Urlauber, die mit Eurowings in den Osterferien nach Spanien reisen: Der große deutsche Ferienflieger ist vom laufenden Streik des dortigen Bodenpersonals vollständig ausgenommen. Auch ein Streik der eigenen Piloten, zu dem die VC Cockpit aufgerufen hatte, wird zumindest über Ostern zunehmend unwahrscheinlich.