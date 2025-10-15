Ungewöhnlich frühe Krankheitswelle auf den Balearen: Die Notaufnahmen sind randvoll mit Corona- und Grippe-Patienten.
15.10.2025 - 18:58 Uhr
Die Lieblingsinsel der Deutschen erlebt derzeit einen ungewöhnlich frühen Höhepunkt bei Atemwegserkrankungen. Was in Spanien normalerweise erst im Dezember sein Maximum erreicht, sorgt bereits jetzt für teilweise überlastete Dienste in den Krankenhäusern. Laut „Mallorca Zeitung“ wurden die Gesundheitseinrichtungen seit dem 8. Oktober mit einem plötzlichen Anstieg an Patienten konfrontiert.