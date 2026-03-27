Neue Reisehinweise des Auswärtigen Amtes sorgen aktuell für Verwirrung bei Mallorca-Touristen. Was wirklich stimmt.
27.03.2026 - 09:58 Uhr
In den Schlagzeilen einiger Medien liest man aktuell das Wort „Reisewarnung“ in Verbindung mit Mallorca. Auch die Suchanfragen bei Google zu diesem Thema nehmen zu, wie aktuelle Daten des Analyse-Tools Google Trends zeigen. In Wahrheit liegt aber gar keine Reisewarnung vor. Das Auswärtige Amt hat lediglich die Reise- und Sicherheitshinweise für Spanien angepasst (siehe hier).