In den Schlagzeilen einiger Medien liest man aktuell das Wort „Reisewarnung“ in Verbindung mit Mallorca. Auch die Suchanfragen bei Google zu diesem Thema nehmen zu, wie aktuelle Daten des Analyse-Tools Google Trends zeigen. In Wahrheit liegt aber gar keine Reisewarnung vor. Das Auswärtige Amt hat lediglich die Reise- und Sicherheitshinweise für Spanien angepasst (siehe hier).

Neue Reisehinweise wegen Flughafen-Streiks Grund für die Anpassung der Reisehinweise sind die Streiks an spanischen Flughäfen, die heute beginnen. Landesweit kommt es zu Warnstreiks des Bodenpersonals an großen Flughäfen. Das Auswärtige Amt hat hierzu am 24. März einen Hinweis für Reisende in den „Reise- und Sicherheitshinweise“ für Spanien ergänzt. Dort ist zu lesen:

„Verschiedene Gewerkschaften der Beschäftigten an den spanischen Flughäfen haben für den Zeitraum vom 27. März bis 6. April 2026 zu Streiks aufgerufen. Auswirkungen auf den Flugverkehr, Verschiebungen oder auch Streichungen von Flügen können derzeit nicht ausgeschlossen werden. Bitte informieren Sie sich in den Medien und wenden sich bei Fragen an Ihre Fluggesellschaft.“

Mehr steckt nicht dahinter. Diese Aktualisierung hat offenbar für Verwirrung gesorgt. Eine Reisewarnung ist das aber keinesfalls. Ein solche wird nur dann ausgesprochen, wenn bei Reisen in ein gewisses Land eine konkrete Gefahr Leib und Leben besteht. Mehr zu den Auswirkungen der Streiks lesen Sie hier: "Fallen jetzt Flüge nach Spanien aus?"