Sangria-Eimer und Sonne satt: Der Ballermann ist am Wochenende nach Oberhausen gezogen - inklusive der Partyhits der Playa und Stars wie Mickie Krause.

Oberhausen - "Ruf den Doc, ich hab' Inselfieber", heißt es in einem beliebten Ballermann-Lied von Julian Sommer und Frenzy. Dementsprechend müssten am Samstag zahlreiche Ärztinnen und Ärzte nach Oberhausen gerufen worden sein.

Dort im Ruhrgebiet feierten Zehntausende bei über 30 Grad die nach Veranstalterangaben größte Mallorca-Party Deutschlands: "Inselfieber".

"Hier ist das Mallorca-Feeling zu tausend Prozent zu spüren, nur nach Deutschland verfrachtet. Und das macht diese Veranstaltung so besonders,", sagte Sängerin und Moderatorin Frenzy ("Lampen an") der Deutschen Presse-Agentur.



Auf dem Außengelände der Rudolf-Weber-Arena, unweit vom Rhein-Herne-Kanal und dem großen Einkaufszentrum Westfield Centro, traten auf zwei Bühnen über zehn Stunden Dutzende Künstlerinnen und Künstler auf, die ansonsten im "Bierkönig" und "Megapark in El Arenal zu Hause sind.

Unter ihnen waren Mickie Krause ("Eine Woche wach"), Mia Julia ("Der Zug hat keine Bremse"), Lorenz Büffel, ("Johnny Däpp"), Isi Glück ("Delfin"), Julian Sommer ("Dicht im Flieger") oder Marc Eggers ("Oberteil").

Hitze und Alkohol

Einigen der 35.000 Ballermann-Fans machte allerdings die Hitze in Kombination mit Bier und Sangria zu schaffen - die Sanitäterinnen und Sanitäter waren trotz kostenlosem Wasser im Dauereinsatz.