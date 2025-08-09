Mitten in Fellbach können Baumgiganten erlebt werden – der höchste steht ebenso im Rems-Murr-Kreis. Was macht die besonderen Riesen aus?
09.08.2025 - 14:00 Uhr
Von Weitem fällt er bereits auf mit seiner Größe, er überragt die Häuser in der Umgebung und ist nicht zu übersehen: der Baum mitten in Fellbach-Schmiden im Ginsterweg. Und wer Bilder von den großen Riesen in Kalifornien im Kopf hat, wo es gar mehrerer Menschen bedarf, einen der dicken Stämme zu umfassen, der ist gedanklich in der richtigen Richtung unterwegs. Man muss also nicht nach San Francisco reisen, um diese besondere Baumart zu erleben, sondern kann sie mitten in der Stadt bewundern.