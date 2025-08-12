In die Doris-Leibinger-Schule werden anders als geplant keine Schüler zum Schuljahresbeginn einziehen. Jetzt muss Plan B für die zentrale Grundschule Ditzingens her.
12.08.2025 - 12:00 Uhr
Eigentlich sollten im September die ersten Schüler in die neue zentrale Grundschule der Doris-Leibinger-Schule einziehen. Leben sollte einkehren in die neue Schule in der Kernstadt, um die der Gemeinderat so viele Jahre gerungen hatte. Es kam anders: „Aufgrund baulicher Verzögerungen ist ein sicherer und geordneter Schulbetrieb im neuen Gebäude noch nicht möglich“, heißt es in einem Informationsschreiben der Schulleitung an die Eltern.