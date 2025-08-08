Die neue Mehrzweckhalle im Stadtteil Münchingen von Korntal-Münchingen nimmt Gestalt an. Nun feierte die Stadt das Richtfest für das 22-Millionen-Mammutprojekt.
Gerungen wurde lang, gebaut wird schnell: Die neue Mehrzweckhalle im Stadtteil Münchingen von Korntal-Münchingen am Schulcampus nimmt Gestalt an. Nach dem Spatenstich Ende Januar feierte die Stadt nun das Richtfest. Der Bürgermeister Alexander Noak (parteilos) sprach damals vom für die Stadt „historischen Großbauprojekt mit einem Finanzvolumen von 22,4 Millionen Euro“ als etwas ganz Besonderem. Gerade wegen der Kosten war und ist das Projekt umstritten. Bis der Gemeinderat im November 2023 den Baubeschluss fasste, hatte es viele Sitzungen und noch mehr Diskussionen gegeben. Das Vorhaben stand immer wieder auf der Kippe.