„Man Bags“ im Trend „Und plötzlich ploppt die Herrenhandtasche wieder auf“
Bei Gucci, Louis Vuitton oder Dolce & Gabbana wird die Herrenhandtasche hoch und runter getragen – aber kommt das beim Mann auch an? Welche „Man Bags“ jeder tragen kann.
Bei Gucci, Louis Vuitton oder Dolce & Gabbana wird die Herrenhandtasche hoch und runter getragen – aber kommt das beim Mann auch an? Welche „Man Bags“ jeder tragen kann.
Im Jahr 2024 betrat ein maskierter Räuber eine Tankstelle in Bad Wildbad im Schwarzwald. Er bedrohte die Angestellte mit einem Küchenmesser. Das erbeutete Geld, „einen niedrigen vierstelligen Betrag“, wie es in dem Polizeibericht hieß, stopfte er – in eine Herrenhandtasche.