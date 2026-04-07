„Man Bags“ im Trend: „Und plötzlich ploppt die Herrenhandtasche wieder auf“

Im Jahr 2024 betrat ein maskierter Räuber eine Tankstelle in Bad Wildbad im Schwarzwald. Er bedrohte die Angestellte mit einem Küchenmesser. Das erbeutete Geld, „einen niedrigen vierstelligen Betrag“, wie es in dem Polizeibericht hieß, stopfte er – in eine Herrenhandtasche.

Wie bitte? Eine Herrenhandtasche? Gibt es die noch? Ist sie nicht längst ausgestorben? So wie der Walkman, Telefonzellen oder der Mettigel? In den 1970er Jahren stellte man sich den typisch deutschen Spießer so vor: Er trug Brille, natürlich Kassengestell. Ohne Schlips ging er nicht aus dem Haus. Und an seinem Handgelenk baumelte – eine Herrenhandtasche.

Die meisten Männer wären also lieber gestorben, als sich mit einem solchen Ding erwischen zu lassen. „Trag es wie ein Mann“ hieß lange, Geldbeutel und Handy a) in den ausgebeulten Taschen der Jeans notdürftig zu verräumen oder b) für beides um Asyl in der Handtasche der weiblichen Begleitung zu bitten. Nach einem Abend in der Disco purzelten beim Ausziehen standardmäßig der Schlüssel, loses Kleingeld, schmal gefaltete Zehnerscheine, die Bankkarte oder ein Feuerzeug aus der Hose.

Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton – alle propagieren die „Man Bag“

Doch viele Modehäuser haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Mann und die Tasche miteinander zu versöhnen. Bei Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton oder Prada schleppten die Männermodels auf den Schauen in diesem Winter beinahe standardmäßig eine Clutch, eine Tote-Bag oder wenigstens eine Gürteltasche mit sich herum. Aber kommt die „Man-Bag“ auch in den deutschen Fußgängerzonen an?

Die Belt-Bag bei Gucci. Foto: IMAGO/Bestimage

Die Chancen dafür standen vielleicht noch nie so gut, meint Christian Bruns. „Auf den Laufstegen großer Modehäuser gehört die Tasche inzwischen selbstverständlich zum Männerlook, und auch im Alltag wächst ihre Präsenz“, sagt der Professor für Modedesign von der Universität Trier. Die Herrenhandtasche hatte lange ein Imageproblem: Spießig, piefig, altbacken. „Man denkt unweigerlich an Figuren wie bei Helge Schneider, die ‚singende Herrenhandtasche’“, findet Bruns, „oder ich persönlich an meinen Großvater, der immer seine kleine Ledertasche bei sich trug.“

Schon Ötzi hatte eine Tasche dabei

Dabei hatte schon der Ötzi, der sich vor rund 5300 Jahren auf den gefährlichen Weg durch die Ötztaler Alpen machte, ein Täschchen dabei. Der Mann aus dem Eis trug Fellmantel, Bärenfellmütze, Grasumhang – und eine Gürteltasche. Im Mittelalter verstauten Männer ihre Siebensachen in Beuteln oder Säckchen. Im 17. und 18. Jahrhundert waren die Täschlein der adeligen Herren aus edlem Samt, aufwendig bestickt oder mit Perlen verziert.

„Tasche oder nicht – das kommt ganz stark drauf an, wie viel Platz die Kleidung einer bestimmten Epoche für Hosen- oder Westentaschen ließ“, sagt Maaike van Rijn. Als Kuratorin für Mode, Textil und Kunsthandwerk am Landesmuseum Württemberg weiß sie sehr genau, was die Herrenhandtasche schließlich killte: der dreiteilige Anzug. „Anfang des 19. Jahrhunderts setzten sich Sakko, Hose und Weste in der Herrenmode durch. Und plötzlich hatten die Männer ganz viele Möglichkeiten, ihre Siebensachen in der Kleidung unterzubringen.“

Die Taschenuhr kam in die Westentasche, das Portemonnaie fand in der Innentasche des Sakkos ein Plätzchen. Eine extra Tasche? Brauchte es nicht mehr. Männer der Tat mussten die Hände frei haben – und Frauen wurden mit Pompadour, Handschuhen und Schirmchen beladen und so zur Untätigkeit verdammt.

Kein Accessoire ließe sich besser parodieren als die Herrenhandtasche

Das 20. Jahrhundert war für die Herrentasche eine feindliche Epoche: Nur Postboten, Piloten oder Ärzte trugen eine – und das auch nur, weil der Beruf es verlangte. „Und plötzlich, in den 1970er Jahren, ploppt die Herrenhandtasche wieder auf“, erzählt die Modehistorikerin. Warum? In die schmal geschnittenen Herrenhosen mit Schlag à la John Travolta in „Saturday Night Fever“ passte kein Geldbeutel und kein Hausschlüssel. Der logische Schluss: Das Zeug kommt – mal wieder – ins Täschchen.

Hape Kerkelings Kustfigur Horst Schlämmer wäre nicht komplett ohne die Herrenhandtasche am Handgelenk. Foto: Sandra Hoever/Leonine/dpa

Wahrscheinlich gibt es kaum ein Stück Mode, das sich dankbarer parodieren ließe. Nicht umsonst spielt auch beim aktuellen Kinocomeback von Hape Kerkelings Kunstfigur, dem Grevenbroicher Lokalreporter Horst Schlämmer, („Horst Schlämmer sucht das Glück“) die schwarze Herrenhandtasche aus Kunstleder eine prominente Nebenrolle.

Diese Crossbody-Bag von Chrome Hearts in Tischtennisschläger-Form wurde für den Marty Supreme“-Star Timothée Chalamet extra entworfen. Foto: IMAGO/UPI Photo

Influencer, Schauspieler und Modeaffine tragen die „murse“ (kurz für „male purse“) aber gänzlich unironisch – und gern von so ikonischen wie hochpreisigen Marken wie Louis Vuitton oder Chanel. „Stars wie Timothée Chalamet oder Harry Styles zeigen regelmäßig Taschen als Teil ihres Outfits“, sagt der Modeprofessor Bruns, „und machen sie damit zu einem sichtbaren Stilmittel“. Männern wie Styles, die die Modewelt ständig neu vermessen, ist es dabei ziemlich egal, ob die Handtasche vielen immer noch als „weiblich konnotiert“ gilt.

Wer nicht ganz vorne bei der Modeavantgarde dabei ist, werde vermutlich nicht sofort zur Clutch oder der Baguette Bag greifen, sagt Bruns. „Aber Männer können heute aus einer großen Bandbreite an Taschen wählen.“

Der Sänger Shawn Mendes auf der Fashion Week in Mailand – mit „murse“. Foto: IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Diese Taschenformen kann auch Mann gut tragen – das sagt der Modeexperte:

Crossbody-Bags: Sind praktisch, weil sie körpernah getragen werden. So bleiben die Hände frei. Sie sind ideal, um Smartphone, Schlüssel und Karten geschickt zu verstauen.

Sind praktisch, weil sie körpernah getragen werden. So bleiben die Hände frei. Sie sind ideal, um Smartphone, Schlüssel und Karten geschickt zu verstauen. Messenger-Bags: Hier passt vom Laptop bis zur Regenjacke alles rein, was mit soll. Allerdings sind die Messenger Bags schon ziemlich lange im Geschäft – und modisch etwas ausgelutscht.

Hier passt vom Laptop bis zur Regenjacke alles rein, was mit soll. Allerdings sind die Messenger Bags schon ziemlich lange im Geschäft – und modisch etwas ausgelutscht. Tote-Bags oder Shopper: Nein, Tote Bags sind keine Leichensäcke (auch wenn’s so klingt). Sondern eine edle Version einer Einkaufstasche. Und damit geräumig, minimalistisch und gut kombinierbar – sowohl mit Business- als auch Casual-Looks.

Nein, Tote Bags sind keine Leichensäcke (auch wenn’s so klingt). Sondern eine edle Version einer Einkaufstasche. Und damit geräumig, minimalistisch und gut kombinierbar – sowohl mit Business- als auch Casual-Looks. Weekender oder Holdalls: Mit dem Weekender sieht Mann immer ein bisschen aus, als sei er auf dem Weg zu einem Kurztrip in die Hamptons – oder wenigstens in die Eifel. Sie bieten viel Platz und gehen auch, wenn nur ein Workout im Fitnessstudio ansteht.

Mit dem Weekender sieht Mann immer ein bisschen aus, als sei er auf dem Weg zu einem Kurztrip in die Hamptons – oder wenigstens in die Eifel. Sie bieten viel Platz und gehen auch, wenn nur ein Workout im Fitnessstudio ansteht. Belt-Bags oder Sling-Bags: Sportlich und kompakt für unterwegs – die Gürteltasche trägt man heute quer über der Brust. So sieht man dann auch die einschlägigen Logos besser.

Die Tasche als reiner Selbstzweck, als modisches i-Tüpfelchen, um den Look zu komplettieren? So weit geht es in der breiten Männermode wahrscheinlich nicht, meint Christian Bruns: „Stilvoll wird es vor allem dann, wenn Funktionalität und Gestaltung zusammenkommen.“

Ausstellung im Landesmuseum Württemberg

Der geschmückte Mann

Von der Krone eines Monarchen bis zu Harry Styles Perlenkette ist es modisch nicht weit – im Landesmuseum im Alten Schloss in Stuttgart beschäftigt sich vom 17. Oktober 2026 bis 25. April 2027 die Ausstellung „Zier und Zeichen – was Männer schmückt“ mit dem Phänomen des Männerschmucks.