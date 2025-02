Der frühere Allianz-Manager äußert sein Unverständnis über die Trennung von Sportdirektorin Kim Renkema, bringt eine Kooperation des Volleyball-Bundesligisten mit dem VfB ins Spiel und erklärt, warum Stuttgart keine Sportstadt mehr ist.

Jochen Klingovsky 19.02.2025 - 13:49 Uhr

Es gibt ein paar umtriebige Persönlichkeiten, ohne deren Engagement sich das Frauenvolleyball-Projekt in Stuttgart sicherlich nicht zur Nummer eins in Deutschland hätte entwickeln können. Manfred Boschatzke gehört zu diesem Kreis. Der Marketing-Experte und frühere Allianz-Manager sorgte dafür, dass der Konzern 2007 als Hauptsponsor und Namensgeber einstieg. Trotzdem – oder gerade deshalb – spart der Netzwerker, der auch im Vorstand des VfB-Freundeskreises sitzt, nicht mit Kritik an den aktuellen Geschehnissen bei Allianz MTV Stuttgart.