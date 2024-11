Im Netz gibt es viel Kritik an der Ende August eröffneten Stuttgarter Filiale der Fast-Food-Kette „Mangal Döner X Lukas Podolski“. Der Dönerladen hat bei Google viele Ein-Stern-Bewertungen. Was die Betreiber dazu sagen.

Philip Kearney 18.11.2024 - 16:30 Uhr

Der Andrang bei der Eröffnung der ersten „Mangal Döner“- Filiale in Stuttgart am 30. August war groß. Vor dem Dönerladen an der Schulstraße in Stuttgart-Mitte bildete sich eine lange Schlange. Manche warteten teilweise mehrere Stunden auf einen Döner – und hofften nebenbei vergeblich, Ex-Nationalspieler Lukas Podolski, der an der Kette beteiligt ist, zu treffen. Der war jedoch aus terminlichen Gründen verhindert.