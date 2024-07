Eine neue Imbisskette sorgt für Promi-Flair in der Stuttgarter „Fressgasse“: Miteigentümer der Kette „Mangal Döner“ ist kein geringerer als Fußball-Weltmeister Lukas Podolski.

Katja Raiher/jor 08.07.2024 - 13:16 Uhr

Die Stadt Stuttgart ist schon bald um einen Döner-Imbiss reicher. In der Schulstraße eröffnet die Kette „Mangal Döner“ eine Filiale, an der kein geringerer als Fußball-Weltmeister Lukas Podolski beteiligt ist. Der gebürtige Pole ist schon seit mehreren Jahren im Döner-Business unterwegs. Im Jahr 2018 eröffnete der Fußballprofi den ersten Imbiss der Kette in Köln – und dabei blieb es nicht. Über 30 Filialen betreibt das Unternehmen bereits deutschlandweit.