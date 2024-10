Einkaufen ist eine anstrengende Tätigkeit geworden. Oft sucht man in Stuttgarter Kaufhäusern lange und vergeblich nach dem, was man braucht. Dahinter steckt eine Strategie.

Adrienne Braun 18.10.2024 - 12:05 Uhr

Das Leben könnte so einfach sein. Stichwort: Karottenschäler. Man geht in die Haushaltswarenabteilung, marschiert zum Regal mit den Küchenhelfern, greift zu dem Modell, das sich bewährt hat. Und flugs hat man auch schon an der Kasse seine 5,90 Euro bezahlt und kann wieder schälen, was die Rübe hergibt.