Drogen, Glücksspiel, Sucht: Die EU-Kommission nimmt Apple, Google, Youtube und Snapchat wegen möglicher Verletzungen von Kinderschutzregeln ins Visier.
10.10.2025 - 12:02 Uhr
Die Europäische Kommission verdächtigt Apple, Snapchat sowie Google und Youtube, Kinder auf ihren Plattformen nicht genug zu schützen. Die Brüsseler Behörde verlangt von den Tech-Konzernen daher nun Auskünfte zu ihren Sicherheitsvorkehrungen, wie die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen bei einem Treffen der EU-Digitalminister im dänischen Horsens mitteilte.