Sexuelle Ausbeutung von Kindern auf den Philippinen, die gegen Bezahlung per Livestream missbraucht werden, ist kein neues Phänomen. Ein Mann aus Baden-Württemberg wurde kürzlich verurteilt. Ein weiterer ist nun angeklagt.

red/dpa/lsw 30.04.2025 - 14:02 Uhr

Es gibt nichts, was es nicht gibt – möchte man meinen: Pädophile sitzen nicht nur vor dem Computer und schauen sich schweren sexuellen Missbrauch von Kleinkindern an. Manche geben live auch Befehle durch, was genau sie sehen möchten. Einen solchen Mann hat die Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe nun angeklagt.