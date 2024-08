Ein 45 Jahre alter Mann muss sich wegen Raub und Erpressung am Landgericht verantworten. Die Anklage ist eindeutig. Der drogenabhängige Mann gibt manches zu, aber bestreitet die Hauptvorwürfe vehement.

Henning Maak 25.08.2024 - 10:36 Uhr

Es ist Tag drei im Prozess um Raub und Erpressung am Landgericht Stuttgart gegen einen 45-jährigen Mann aus Berglen, der vor einem Monat begonnen hat. Doch erst jetzt, als erstmals auch der vom Gericht bestellte Sachverständige anwesend sein kann, bekommt der Mann mit der Bassstimme die Gelegenheit, zu den Tatvorwürfen und zu seinem bisherigen Leben Stellung zu nehmen. Und was er sagt, erklärt einiges und lässt manche Tatvorwürfe in einem anderen Licht erscheinen.