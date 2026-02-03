Mann aus Rems-Murr-Kreis angeklagt: Schwunghafter Drogenhandel endet vor Gericht

Es war kein einfaches Leben, das der Mann, der auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts sitzt, bisher geführt hat. Sein Vater starb, als er 13 Jahre alt war. Den Verlust versuchte er mit Marihuana und Amphetaminen zu kompensieren. „Ich habe ein Doppelleben geführt: zu Hause der gute Sohn, mit Kumpels habe ich gekifft“, erklärte der 36-Jährige den Richtern der 9. Großen Strafkammer. Er schaffte dennoch den Realschulabschluss und war bei der Bundeswehr auf einem guten Weg, ehe er von dieser wegen Diebstahls von Tabletten unehrenhaft entlassen wurde.