Diverse Anzeigen kommen auf einen 33-jährigen Autofahrer zu, der in Backnang von der Polizei kontrolliert wurde. Eigentlich wurde er nur wegen Handynutzung am Steuer herausgewunken.

Für einen 33 Jahre alten Autofahrer ist es am Montagmittag in Backnang-Maubach (Rems-Murr-Kreis) knüppeldick gekommen. Nach einer Polizeikontrolle wegen der verbotenen Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer warten mehrere weitere Anzeigen auf ihn, die er sich durch sein ungebührliches Verhalten eingehandelt hat.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zunächst aufgefallen, weil er am Steuer mit dem Smartphone in der Hand telefoniert hatte. Bei der entsprechenden Kontrolle habe sich weiter herausgestellt, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist und zudem möglicherweise unter Drogeneinfluss stand.

Doch damit nicht genug: Der 33-Jährige sei mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden gewesen und habe sich gegen die anstehende Blutentnahme gesträubt.

Im Streifenwagen habe er außerdem die Polizeibeamten beleidigt und Todesdrohungen gegen sie ausgestoßen. So kommen zur Anzeige wegen der Handynutzung am Steuer diverse weitere hinzu.