Mann greift in Gerlingen in eine Schlägerei ein

Ein 40-Jähriger greift in Gerlingen am Mittwochmittag bei einer Schlägerei zweier Jungen ein. Kurz darauf wird er selbst von zwei Jugendlichen attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Marius Venturini 26.07.2024 - 13:54 Uhr

Er wollte bei einer Schlägerei schlichten, am Ende wurde er selbst verletzt: Ein 40 Jahre alter Mann hat am Mittwochvormittag in Gerlingen im Bereich der Urban- und der Meterstraße eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet. Wie die Polizei berichtet, schlug gegen 11 Uhr ein noch unbekannter Jugendlicher auf einen etwa Gleichaltrigen ein. Der 40-Jährige griff ein, währenddessen kamen zwei weitere unbekannte Jungen hinzu, zogen ihn zu Boden und schlugen auf ihn ein.