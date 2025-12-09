In der Türkei kommt es zu einem tödlichen Messerangriff. Sieben Jahre später wird ein Verdächtiger festgenommen - am Stuttgarter Flughafen.
Bundespolizisten haben am Stuttgarter Flughafen einen gesuchten mutmaßlichen Messerstecher festgenommen. Gegen den 36-jährigen syrischen Staatsbürger lag ein internationales Auslieferungsersuchen eines türkischen Gerichts vor, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Beschuldigte soll im Jahr 2018 in der Türkei einen Mann mit einem Messer erstochen haben.