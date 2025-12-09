Der Mann kam am Samstag mit einem Flugzeug aus dem Irak nach Stuttgart. Die Bundespolizisten nahmen bei der Einreisekontrolle eine fahndungsmäßige Überprüfung vor. Tags darauf wurde er dem zuständigen Amtsgericht Nürtingen vorgeführt und kam in eine Justizvollzugsanstalt. Über die Zulässigkeit der Auslieferung entscheidet das Oberlandesgericht, über die Durchführung die Generalstaatsanwaltschaft.