Nach einem Diebstahl im Edeka-Markt in Altdorf hat ein 33-Jähriger zwei Angestellte mit einem Messer bedroht. Der Mann fiel schon früher auf diese Weise auf.
13.05.2026 - 16:37 Uhr
Ein polizeibekannter und vermutlich psychisch kranker Mann sorgt in Altdorf mit seinem Verhalten seit Jahren immer wieder für Unruhe. Zuletzt war es mutmaßlich wieder derselbe 33-Jährige, der am Mittwoch gegen 9.40 Uhr im Edeka-Markt in Altdorf (Kreis Böblingen) eine bedrohliche Situation ausgelöst hat. Wie die Polizei berichtet, hatte er Lebensmittel gestohlen und anschließend zwei Angestellte mit einem Messer bedroht. Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest.