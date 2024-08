Eine 15-Jährige ist am Montag in der Ludwigsburger Innenstadt von einem 22-Jährigen angesprochen worden. Die beiden setzten sich auf eine Parkbank – wo der Mann sein wahres Gesicht zeigte und das Mädchen heftig sexuell bedrängte. Der Aufmerksamkeit von Passanten ist es wohl zu verdanken, dass nicht mehr passierte.

Julia Amrhein 07.08.2024 - 11:45 Uhr

Ein 22-Jähriger sitzt seit Dienstag in Haft, nachdem er in Ludwigsburg einen sexuellen Übergriff auf eine 15-Jährige verübt hat. Vermutlich ist es auch nur der Aufmerksamkeit von Passanten zu verdanken, dass der Fall nicht noch schlimmer ausgegangen ist. Laut Polizei sollen sich die Jugendliche und der 22-Jährige in der Innenstadt begegnet sein, wo der Mann das Mädchen ansprach. Zwischen den beiden entwickelte sich ein Gespräch, weshalb sie sich schließlich auf eine Parkbank setzten – wo der 22-Jährige übergriffig wurde. Er soll die 15-Jährige auf seinen Schoss gesetzt und gegen ihren Willen geküsst haben. Außerdem fing er auch an, sie unter ihrer Kleidung anzufassen.