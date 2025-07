100.000 Euro Schaden bei Brand in Recyclingfirma in Ölhafen

Der Mannheimer Hafen ist einer der bedeutendsten Binnenhäfen Europas. Eine starke Rauchsäule alarmiert die Feuerwehr. Das Feuer fordert die Einsatzkräfte auch in der Nacht.

red/dpa 03.07.2025 - 07:47 Uhr

– Die Löscharbeiten des Brands in einem Recyclingbetrieb im Mannheimer Ölhafen dauern bis in den Vormittag an. Nach Angaben eines Polizeisprechers entstand vorläufigen Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 100.000 Euro. Verletzte gab es keine. Dem Sprecher zufolge gerieten aus zunächst unbekannter Ursache gepresste Papierwürfel in Brand. „Die brennen wie Zünder bei dem Wetter“, sagte er.