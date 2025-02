Ein 17-Jähriger bringt in Mannheim einen Bagger mit einem Schraubendreher zum Laufen und fährt eine kleine Runde über einen Parkplatz. Eine Polizeistreife fing ihn schließlich ab.

red/dpa 21.02.2025 - 16:38 Uhr

Ein 17-Jähriger soll in Mannheim einen Bagger mit einem Schraubendreher zum Laufen gebracht und dann eine kleine Runde auf einem Parkplatz gedreht haben. Der Jugendliche gab an, den Schraubendreher im Fußraum gefunden zu haben, wie eine Polizeisprecherin am Mittag sagte. Damit habe er das Zündschloss manipuliert und das Fahrzeug gestartet. Dann habe er einen „kleinen Ausflug“ gemacht.