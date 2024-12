Der Mann rammt in Mannheim mit seinem Fahrzeug nahezu alles, was ihm in den Weg kommt. Jetzt muss er um seinen Führerschein bangen.

mmf/dpa/lsw 03.12.2024 - 10:49 Uhr

Auf der Suche nach einem Parkplatz hat ein 85-Jähriger in Mannheim eine Serie von Unfällen verursacht und sein eigenes Auto zu Schrott gefahren. Polizeiangaben zufolge wollte der Mann am Montag auf einem Supermarktparkplatz wenden, um zurück zu einem Parkplatz am Straßenrand zu fahren. Dort stieß er aus unbekannter Ursache gegen die Gebäudewand des Markts, fuhr aber weiter.