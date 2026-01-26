Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter wurde erst Tage später gefasst. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Angaben zu einem Motiv gibt es allerdings weiter nicht.

red/dpa/lsw 26.01.2026 - 13:03 Uhr

Nach Schüssen auf einen 39-Jährigen in einem Mannheimer Kiosk Anfang Oktober hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Sie wirft einem 26-Jährigen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der 39-Jährige wurde bei der Tat lebensgefährlich verletzt.