Arbeitsunfall in Geschäft: 24-jährige Angestellte stirbt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Ladengeschäft in Mannheim ist eine Angestellte ums Leben gekommen. Die 24-Jährige erlitt nach Polizeiangaben bei dem Unglück tödliche Verletzungen.

mmf/afp 21.10.2024 - 12:13 Uhr

