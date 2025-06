Ein Mann fährt nachts mit einem E-Scooter auf der Autobahn. Als die Polizei ihn anhält, stellt sie fest, dass der Mann betrunken ist.

red/AFP 26.06.2025 - 14:50 Uhr

Ein Betrunkener ist in Mannheim nachts mit einem E-Scooter über eine Autobahn gefahren. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach war der 28-Jährige in der Nacht zum Donnerstag auf dem Standstreifen der A656 unterwegs, als er von Polizisten kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille.