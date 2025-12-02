Nach der Insolvenz setzt Eichbaum auf einen Investor. Die Geschäftsführung will den Standort sichern und möglichst viele Jobs erhalten.
02.12.2025 - 14:36 Uhr
Nach der Insolvenz der Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim sucht eine Unternehmensberatung einen Investor. Die Potenziale für eine Übernahme seien vorhanden, teilten die beiden Geschäftsführer Uwe Aichele und Frank Reifel mit. „Unser Ziel ist, den Fortbestand unserer traditionsreichen Brauerei in Mannheim zu sichern, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.“ Von der finanziellen Schieflage des Unternehmens sind 300 Beschäftigte betroffen.