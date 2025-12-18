Dutzende Menschen werden in der Nacht in Mannheim aus dem Schlaf gerissen und müssen ihr Haus verlassen – der Dachstuhl steht in Flammen. Das hat Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr.

Einsatzkräfte haben einen Menschen aus einem brennenden Haus in Mannheim gerettet. Er sei leicht verletzt worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Weitere Bewohner, die in der Nacht von dem Brand überrascht wurden, mussten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt seien 29 Menschen betroffen gewesen. Sieben von ihnen seien zunächst in einem Hotel untergekommen.

Auf Bildern vom Einsatzort ist zu sehen, wie einige Menschen in einem Bus am Rand des Einsatzes ausharren. Teile des Daches seien laut Feuerwehr nach innen eingestürzt.

Straßenbahn kann nicht mehr fahren

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge blockieren zudem Teile der Straßenbahnstrecke. Laut dem Verkehrsunternehmen rnv kann die Linie 3 nur noch bis Lutzenberg fahren. Danach müssen Fahrgäste auf einen Ersatzverkehr mit Bussen in Richtung Sandhofen umsteigen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Genauer könne man dies bisher nicht beziffern, da die Löscharbeiten der Feuerwehr noch andauern, erklärte ein Polizeisprecher. Sobald der Brand gelöscht ist, werden sich die Ermittler ein genaues Bild von dem Schaden machen.