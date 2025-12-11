Freigesprochen, aber noch nicht zurück im Dienst: Warum das Verfahren gegen einen angeklagten Polizisten noch nicht vorbei ist.
11.12.2025 - 13:30 Uhr
Trotz Freispruchs in einem Prozess gegen einen Polizisten, der einem Verdächtigen Drogen untergeschoben hat, ist der Beamte aktuell nicht im Dienst. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig und damit das Strafverfahren noch nicht abgeschlossen, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim. „Bis dahin ruht das eingeleitete Disziplinarverfahren.“