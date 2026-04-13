Ein spielerischer Moment endet dramatisch: Ein Mädchen wird von einem Hund gepackt und zu Boden gerissen. Nun ermittelt die Polizei.

red/dpa/lsw 13.04.2026 - 17:48 Uhr

Ein siebenjähriges Mädchen ist bei einem Hundeangriff in Mannheim leicht verletzt worden. Das Kind hatte nach Angaben der Polizei am Samstagabend auf einem Gehweg mit dem Dobermann gespielt und den Hund dabei unter anderem am Schwanz gezogen. Der Hund hat das Mädchen laut Polizei mit seinem Maul an den Haaren gepackt und zu Boden gerissen. In der Folge musste die Siebenjährige in einem Krankenhaus behandelt werden.