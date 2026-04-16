Mannheim: Kolonialismus Woher die Mär vom wilden schwarzen Mann kommt
Ausgerechnet Mannheim spielte eine wichtige Rolle im Kolonialismus. Neue Recherchen bringen Erstaunliches zutage.
Ausgerechnet Mannheim spielte eine wichtige Rolle im Kolonialismus. Neue Recherchen bringen Erstaunliches zutage.
Es war ein Erlebnis, dass die Mannheimer so noch nie gesehen hatten. In Scharen pilgerten sie aufs Festgelände, wo ein Spektakel für die ganze Familie inszeniert wurde. 1907 hatten auch die meisten Erwachsenen noch nie Dunkelhäutige gesehen, hier aber konnte man im „Abessinierdorf“ Menschen aus fernen Ländern wie im Zoo bestaunen und sogar in voller Aktion erleben: Denn diese Gestalten, die man aus Afrika nach Mannheim gekarrt hatte, schmiedeten Waffen und führten gefährlich wirkende Kriegstänze auf. Sie warfen Speere und trugen wilde Gefechte aus. Die Mannheimer waren begeistert, was sie für ihr Geld geboten bekamen – und waren nach dem Spektakel fest davon überzeugt: So ist er, der Schwarze – wild, aggressiv und unzivilisiert.