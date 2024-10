Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen zieht ein Mann ein Messer und sticht damit auf einen Kontrahenten ein. Dann taucht er für längere Zeit unter.

red/dpa/lsw 18.10.2024 - 15:29 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in Mannheim soll ein Mann einem Kontrahenten mit einem Messer in den Hals und in den Oberarm gestochen haben. Der 39-Jährige kam verletzt in eine Klinik. Als Tatverdächtiger wurde ein 44-Jähriger festgenommen. Er sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.