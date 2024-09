Wegen vorangegangener Drogengeschäfte geraten zwei Männer in Mannheim aneinander. Passanten gehen dazwischen. Doch einer der beiden kommt mit Machete wieder.

Matthias Kapaun 12.09.2024 - 12:19 Uhr

Ein Mann soll wegen Streit um Drogengeschäfte in Mannheim einen Kontrahenten mit einer Machete am Arm verletzt haben. Der 25-Jährige sitzt seit Mittwoch in Haft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Er soll mit dem 28-jährigen mutmaßlichen Opfer zunächst in Streit geraten sein und dieses zu Boden geschubst haben. Passanten hätten eingegriffen und konnten den Streit vorerst schlichten.