Mitten in Mannheim spaziert ein Mann splitterfasernackt durch die Fußgängerzone – und weigert sich standhaft, eine Decke der Polizei anzunehmen.

red/dpa/lsw 12.06.2026 - 14:00 Uhr

Ein 41-jähriger Mann ist nackt durch die Mannheimer Innenstadt gelaufen. Er legte seine Kleidung vor dem Rathaus an einer Straßenbahnhaltestelle ab und ging anschließend durch die Fußgängerzone, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort habe ihn eine Streife angetroffen. Eine angebotene Decke zum Bedecken seines Körpers habe der Mann zunächst vehement abgelehnt.