Eine Zeugin ruft die Polizei. Ein Mann pöbelt Passanten an und trägt eine Waffe im Hosenbund. Doch selbst auf die Polizeibeamten reagiert der Mann erst nicht.
01.12.2025 - 15:36 Uhr
Am Marktplatz in Mannheim ist ein 21-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe unterwegs gewesen. Er habe in der Nacht zum Samstag eine Waffe im Hosenbund getragen und Passanten angepöbelt, teilte die Polizei mit. Nach dem Bericht einer Zeugin eilten mehrere Polizeistreifen in die Innenstadt und fanden dort den 21-Jährigen vor.