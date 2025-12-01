Eine Zeugin ruft die Polizei. Ein Mann pöbelt Passanten an und trägt eine Waffe im Hosenbund. Doch selbst auf die Polizeibeamten reagiert der Mann erst nicht.

Am Marktplatz in Mannheim ist ein 21-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe unterwegs gewesen. Er habe in der Nacht zum Samstag eine Waffe im Hosenbund getragen und Passanten angepöbelt, teilte die Polizei mit. Nach dem Bericht einer Zeugin eilten mehrere Polizeistreifen in die Innenstadt und fanden dort den 21-Jährigen vor.

Er sei mehrfachen Aufforderungen, sich langsam auf den Boden zu legen, nicht nachgekommen. Die Beamten drohten ihm mit dem Einsatz von Pfefferspray und setzten dieses schließlich auch ein, wie es hieß. Erst dann wandte sich der 21-Jährige von den Beamten ab, nahm die Waffe aus dem Hosenbund und warf sie auf den Boden. Er konnte überwältigt und festgenommen werden.

Auf dem Polizeirevier spülte der 21-Jährige seine Augen aus. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Er schlief seinen Rausch in einer Arrestzelle aus und wurde in der Früh wieder entlassen. Die Polizei überprüfte die Waffe und stellte fest, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte. Den dafür nötigen sogenannten kleinen Waffenschein hatte der 21-Jährige nicht. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.