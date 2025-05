Ein Mann gerät in der Neckarstadt-West vor eine Straßenbahn. Die genauen Umstände sind zunächst unklar - die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei einem Streit am Samstagnachmittag in Mannheim soll ein 36 Jahre alter Mann einen anderen vor eine einfahrende Straßenbahn gestoßen haben. Das etwa 65 Jahre alte Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Beamte nahmen den Tatverdächtigen am Ort des Geschehens fest.