Er soll mehrfach Bauschutt und Müll in ein leerstehendes ehemaliges Gebäude der US-Armee gebracht und angezündet haben. Der Schaden ist hoch - das Motiv noch unklar.

red/dpa/lsw 16.09.2024 - 16:32 Uhr

Ein 42-Jähriger soll mehrfach Teile eines leerstehenden ehemaligen Militärgebäudes der US-Armee in Mannheim in Brand gesetzt haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Ermittler gehen davon aus, dass er seit April immer wieder größere Mengen an Müll und Bauschutt in mehreren Zimmern im Erdgeschoss des Gebäudes abgelegt und angezündet hat.