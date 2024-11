Vier Männer steigen aus einem Auto und gehen auf einen 33-Jährigen los. Sie greifen ihn mit Baseballschläger und Holzlatten an. Die Polizei ermittelt.

red/dpa/lsw 14.11.2024 - 13:10 Uhr

Ein 33-Jähriger ist in Mannheim von vier unbekannten Männern attackiert und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hielt am Mittwochabend ein Auto neben dem 33-Jährigen an, aus dem vier Männer ausstiegen. Sie gingen demnach mit Baseballschläger und Holzlatten auf den Mann los und verletzten ihn an Kopf, Arm und Bein.