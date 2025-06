Polizei: Frau greift Beamten bei Festnahme mit Messer an

Am Dienstag wurde eine Frau in Mannheim nach einer Bedrohungslage festgenommen. Bei ihrer Festnahme attackierte sie einen Beamten mit einem Messer, wie die Polizei nun mitteilte.

red/dpa 25.06.2025 - 13:36 Uhr

Eine nach einer Bedrohungslage in Mannheim festgenommene Frau hat laut Polizei während ihrer Festnahme einen Beamten mit einem Messer angegriffen. Der Polizist sei dank seiner Schutzkleidung unverletzt geblieben, teilte die Polizei in Mannheim mit. „Nach aktuellem Stand bestehen Hinweise darauf, dass die Frau sich zum Zeitpunkt ihrer Festnahme in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe.“