Ein Mann will bei der Führerscheinprüfung schummeln – mit technischen Hilfsmitteln. Warum der Versuch für ihn im Krankenhaus endet.

red/dpa 16.01.2026 - 15:27 Uhr

Ein Mann hat bei einer theoretischen Führerscheinprüfung in Mannheim mit versteckten Hilfsmitteln betrogen und ist deshalb ins Krankenhaus gekommen. Der 26-Jährige trug einen Funkwellenempfänger am Körper und den dazugehörigen Ohrstöpsel im Ohr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dies bemerkte der Prüfer, sprach den Mann daraufhin an und alarmierte die Polizei.