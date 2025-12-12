Ein Segelflugzeug landet unerwartet mitten in Mannheim. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort.

red/dpa 12.12.2025 - 17:08 Uhr

Ein Flugzeug ist im Mannheimer Stadtgebiet notgelandet. Das Flugzeug sei mitten auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Es hieß zunächst, dass es sich bei dem Flugzeug um einen Motorsegler handelt. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine. Im Flugzeug haben sich nach bisherigen Informationen zwei Männer und eine Frau befunden. Sie konnten das Flugzeug demnach verlassen.