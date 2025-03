Nach dem SEK-Einsatz in einem Mannheimer Wohngebiet werden Details bekannt. Demnach soll ein junger Mann versucht haben, seine Mutter zu töten. Er kam in eine Klinik.

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf seine Mutter in Mannheim ist ein Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert worden. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den 27-Jährigen, dass er versuchte, seine Mutter zu töten.

Im Mannheimer Stadtteil Lindenhof hatte es deswegen am Montag einen größeren Einsatz gegeben. Spezialkräfte der Polizei stürmten ein Haus in einem Wohngebiet und nahmen den Mann darin fest. Der 27-Jährige soll am Montagmorgen in der Küche des elterlichen Hauses unvermittelt mit einem Küchenmesser auf die Mutter eingestochen haben. Die 61-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. Sie konnte fliehen, nachdem ihr Sohn von ihr abgelassen hatte. Zeugen leisteten auf der Straße Erste Hilfe. Sie musste später operiert werden, Lebensgefahr besteht nicht. Der Verdächtige blieb im Haus, wo ihn Polizisten festnahmen.

Die Ermittler gehen bisher davon aus, dass der Tatverdächtige eine unbehandelte psychische Erkrankung hat. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat beim Amtsgericht Mannheim einen Unterbringungsbefehl gegen ihn wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erwirkt. Er wurde heute dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt.