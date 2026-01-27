Ein 31-Jähriger wird beim Telefonieren auf dem Gehweg brutal attackiert. Der Täter bleibt wochenlang verschwunden – bis die Polizei zuschlägt. Was bisher über die Tat bekannt ist.

red/dpa/lsw 27.01.2026 - 16:51 Uhr

Das Opfer stand am Neujahrstag nichtsahnend auf einem Gehweg in Mannheim und telefonierte, als es plötzlich mit einem Messer angegriffen wird. Der mutmaßliche Täter flüchtet, wird aber fast einen Monat nach der Tat gefasst und sitzt nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.