Tödlicher Polizeieinsatz an Uni Mannheim Mann mit Machete hatte Hausverbot wegen Ohrfeige

An der Universität Mannheim ist am Dienstag ein Mann mit einer Machete von der Polizei angeschossen worden und in der Klinik verstorben. Der Rektor der Uni berichtet von einer Strafanzeige im Vorfeld – als Reaktion auf eine Ohrfeige.