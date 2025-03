In einem leerstehenden Haus dreht jemand ein Ventil auf. Dann fließt das Wasser unaufhörlich.

red/dpa/ls 12.03.2025 - 16:33 Uhr

Einen schwerwiegenden Wasserschaden haben Unbekannte in einem Haus in Mannheim verursacht. Die Polizei schätzte den Schaden in dem unbewohnten und sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhaus auf etwa 150.000 Euro.